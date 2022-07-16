Alınan bilgiye göre, İsmail Ç. yönetimindeki 16 GG 628 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Ali İhsan A. idaresindeki 16 AOD 516 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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