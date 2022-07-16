Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

16.07.2022 10:57
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay Caddesi kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ç. yönetimindeki 16 GG 628 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Ali İhsan A. idaresindeki 16 AOD 516 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ali İhsan A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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