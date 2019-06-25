Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
57 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza,Tavşanlı ilçesi Kavaklı
Mahallesi Sağlık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaya M.A.'ya (61), E.T.'nin (17) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
Kazada, yaralılara ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
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