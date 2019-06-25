Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

57 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza,Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaya M.A.'ya (61), E.T.'nin (17) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Kazada, yaralılara ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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