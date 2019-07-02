Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

58 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza,Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen yaya Vesile Yörük'e, Himmet Arslan'ın kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Kazada, yaralılara ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa
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