Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
58 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza,Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen yaya Vesile Yörük'e, Himmet Arslan'ın kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
Kazada, yaralılara ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
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