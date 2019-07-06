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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sadık Pembe caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K. A. yönetimindeki 43 UA 645 plakalı araç ile E.C. idaresindeki 09 YE 247 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar., 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:20 Kaynak: İHA
Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa
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