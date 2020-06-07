Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı İlçesi Tunçbilek Karayolu Kayaarası Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Tunçbilek istikametine giden Burak Atıcı idaresindeki 43 UP 966 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Ayhan Gökmen idaresindeki 43 U 0282 plakalı araca yandan çarptı. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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