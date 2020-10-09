Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 05.00 sralarında, Tavşanlı - Kütahya karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Ahmet Öztürk yönetimindeki 03 UP 200 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, orta refüje çarparak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ahmet Öztürk ve aynı araçta bulunan Mahmut Altuner 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA
- Kaynak: İHA
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