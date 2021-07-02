Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 16. kilometresinde Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki 43 UK 119 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 16 R 3097 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler yara almazken araçlarda bulunan K.B. ile F.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Son Dakika

Tosuncuk ile ilgili bomba iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak

Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir

Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek

Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir

40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı