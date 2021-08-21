Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada araçta sürücü H.K. ve yanında bulunan B.M. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Tunçbilek karayolunun 2'nci kilometresinde, H.K. idaresindeki 43 EP 515 plakalı araç viraja kontrolsüz girmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

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