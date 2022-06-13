Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Ali Rıza U. İdaresindeki 43 PD 307 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole gitmesi ile trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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