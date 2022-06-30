Kazada, otomobil sürücüsü Murat M. ile yolcu olarak bulunan Bayram M. (17) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA

Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. (36) yönetimindeki 43 SD 171 plakalı otomobil Karaca Sokak kavşağında U dönüşü yaptığı sırada karşı istikametten gelen Murat M. (21) idaresindeki 43 PA 711 plaka sayılı otomobil ile çarpıştı.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.