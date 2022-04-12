Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolunun 8. kilometresinde Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İslam Coşkun (35) idaresindeki 43 AAR 113 plakalı otomobil, Harmancık istikametinden Tavşanlı ilçe yönüne gitmekte olan Nezir Çetin yönetimindeki 34 LF 1634 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Yoldan çıkan araç takla atarak şarampole gitti. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Lütfiye Özer (35) ile Merve Uslu(28) yaralandı.
Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ile yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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