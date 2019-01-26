Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

12 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kavaklı Mahallesi Şehit Ayhan Bütün Caddesinde meydana geldi.

Şehit Ayhan Bütün Caddesi istikametinden Tunçbilek Caddesine doğru gitmekte olan A.A. yönetimindeki 26 UH 043 plakalı hafif ticari araç ile Sağlık Caddesi üzerinde seyir halindeki K.C. idaresindeki 43 UA 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden A.A. ile aynı araçta bulunan A.D.E. ve E.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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