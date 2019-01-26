Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
12 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Kavaklı
Mahallesi Şehit Ayhan Bütün Caddesinde meydana geldi.
Şehit Ayhan Bütün Caddesi istikametinden Tunçbilek
Caddesine doğru gitmekte olan A.A. yönetimindeki 26 UH 043 plakalı hafif ticari araç ile Sağlık Caddesi üzerinde seyir halindeki K.C. idaresindeki 43 UA 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden A.A. ile aynı araçta bulunan A.D.E. ve E.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
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