Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

28 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Çevre yolu Çukurköy Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Bilal Ilgın (40) idaresindeki Ceza İnfaz Kurumu'na ait 43 AJ 660 plakalı minibüs ile Hasan Yılmaz'ın (58) kullandığı 43 UF 527 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ile İbrahim Uğraş (31) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaşanan trafik kazası çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu 22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok

"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:47:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]