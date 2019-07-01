Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:26 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Domaniç
karayolu 13. kilometresinde Tunçbilek
Beldesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Murat Bilge
(30) yönetimindeki plakasız jeep ile karşı yönden gelen İsmail Başalan (24) idaresindeki 10 VE 855 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada, sürücüler ile jeep'te bulunan Mehmet Dönmez
(34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Jandarma
olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA
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