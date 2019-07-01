Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
27 dakika önce
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tavşanlı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
'da trafik kazası: 3 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Domaniç
karayolu 13. kilometresinde Tunçbilek
Beldesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Murat Bilge
yönetimindeki plakasız jeep ile karşı yönden gelen İsmail Başalan idaresindeki 10 VE 855 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada, sürücüler ile jeep'te bulunan Mehmet Dönmez
yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Jandarma
olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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