Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kazada, sürücü Shakırzade S. ve araçta bulunan 1 yaşındaki İbrahim Mert Ç. ile 14 yaşındaki İlyas K. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Çaltılı Köyü istikametine gitmekte olan Shakırzade S. yönetimindeki 10 VL 437 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti

Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi