Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi Derecik Köyü yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 43 UP 926 plakalı süt kamyoneti, E.Y. idaresindeki 43 UC 820 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü motosiklet sürücüsü E.Y. ile aynı motosiklette bulunan Ş.Y. ve A.Y. yaralandılar.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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