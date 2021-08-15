Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Emniyet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferdi E. yönetimindeki 17 YE 232 plakalı tır çevre yolu üzerinde seyir halinde iken Arzu E. (23) idaresindeki 43 UV 899 plakalı araç ile Hotanlı Caddesinden Ayvalı caddesine geçmek istediği sırada çarpıştı. Kazada, araç sürücü Arzu E., Emine D. (16), Ertuğrul E. (3) yaralandı.

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