Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

24.06.2022 19:02
Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüsnü A. (25) idaresindeki 43 RR 582 plakalı, otomobil, Mehmet Ş.'nin yönetimindeki 43 U 2499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüsnü A. ile aynı araçta bulunan Nejla A. (48), Azime A. (77)ve Fatma A. (58), yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kaynak: İHA

Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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