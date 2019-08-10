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Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı

1 saat önce

Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 15. kilometresinde Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet Kaya yönetimindeki 43 UP 705 otomobil ile Emre Özer idaresindeki 54 BM 505 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada, sürücüler ile Müge Özer (28), 4 aylık Nisa Özer, Zehra Kaya (44), Ebrar Kaya (10), Mine Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Tavşanlı, Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
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