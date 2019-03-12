Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da 'Turizmde Kariyer Fırsatları' Konulu Söyleşi

Tavşanlı'da 'Turizmde Kariyer Fırsatları' Konulu Söyleşi

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü öğrencileri için "Turizmde Kariyer Fırsatları ve İşe Alım Süreçleri" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Tavşanlı'da 'Turizmde Kariyer Fırsatları' Konulu Söyleşi, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü öğrencileri için "Turizmde Kariyer Fırsatları ve İşe Alım Süreçleri" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Fakültenin Toplantı Salonu'nda düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Palm Wings Ephesus Hotel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Menekşe deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Söyleşide sektördeki kariyer fırsatları, işe alım süreçleri ve staj olanakları ile ilgili öğrencilere bilgi veren Bülent Menekşe, özellikle staj yapma arifesinde olan öğrencilere bu süreçte karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında ipuçları verdi.

Etkinliğin soru cevap bölümünde ise Menekşe, öğrencilerden gelen sektöre yönelik sorularını cevaplandırarak, kendi otellerinde staj yapmak isteyen öğrencilere izlemeleri gereken yolu aktardı.

Etkinlik sonunda Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Ceylan tarafından Bülent Menekşe'ye katılımları ve katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi sunuldu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor Davutoğlu'nun Eski Basın Danışmanından Dikkat Çeken Paylaşım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:17:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da 'Turizmde Kariyer Fırsatları' Konulu Söyleşi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]