Tavşanlı'da Türkiye'ye örnek olacak modern süt sığırcılığı tesisi

ABD'den getirdiği bin 300 büyükbaş hayvanı 3 bine çıkarttı, günlük 40 ton süt üretimi yapmaya başladı

Biyogaz tesisi ile gübreden ve çatılarındaki güneş panellerinden elektrik enerjisi üretiyorlar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en modern süt sığırcılığı tesislerinden olan işletmede 3 bin büyükbaş hayvandan günde 40 ton süt elde ediliyor.

Girişimci iş adamı Mehmet Yılmaz, uzun yıllar içinde bulunduğu madencilik sektöründen hayvancılık sektörüne de el atarak üretim ağını genişletti. ABD'den getirdiği bin 300 büyükbaş hayvanı 3 bine çıkartan girişimci iş adamı, günlük 40 ton süt üretimi yaptığını dile getirdi. Hayvanlarının çok iyi kalitede ve genetiğinin yüksek olduğunu anlatan Yılmaz, "40 ton günlük süt üretim yapıyoruz. Kendi ihtiyacımızın haricinde yılda ortalama 250 adet gebe düve satıyoruz. Şu anda bin 300 sağmal ineğimiz mevcut. Bizim ana işimiz madencilik, madencilik sektöründe çok iyi yerlere geldik. Ciddi anlamda makine parkımız, kamyon parkımız, iş potansiyelimiz var. Farklı bir sektöre yatırım yapmak istedik ama kendi memleketimize, tabi ki de Tavşanlı'ya yapmak istedik. Burada ne yapılabilir en iyi derken, hayvancılık aklımıza geldi. Araştırmaya başladık, dedik ki biz bu işletmeyi nereye kuralım, kendi köyümüz Derbent aklımıza geldi. Buradan arazi satın aldık ve bu şekilde nasip oldu. Biraz zorluklar çeksek de şu anda durumumuz çok iyi ve güzel gidiyor. Biyogazı yaptık, gübresiyle elektrik üretiyoruz. Çatılara güneş enerjisi santralleri kurduk, 2 megavat oradan elektrik üretiyoruz. Her şeyiyle dört dörtlük bir tesis oldu. Hem gübresinden elektrik üretip, hem çatılarında güneş enerjisiyle 2 megavat elektrik üreten böyle bir tesis Türkiye'de başka yok. Avrupa'da var ama orada teşvik çok fazla olduğundan dolayı küçük aile işletmeleri bulunmakta, ama bizim tesisimiz gibi 1,5 megavatlık biyogaz sistemi, 2 megavatlık güneş enerji sistemi olan tesisleri yok" diye konuştu.

Düve satışlarının da yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Yılmaz, "Türkiye'nin her yerinden düve almak için başvuruyorlar. Eylül ayında çıkacak gebe düvelerimizi bile şimdiden ayırtıyorlar. Gebe düve verdiğimiz insanlar çok memnunlar. Biyogaz sistemimizde geçen hafta üretime başladı. Burayı kurma amacımız, çiftlikte 3 bin hayvan bulunuyor, bunların gübrelerini burada değerlendirip ekonomimize katkı sağlamak. 1,5 megavatlık yani bin 500 kw'lık bir güce sahip burası. Nasip olursa 15 gün sonra tam kapasite çalışarak elektrik vermeye başlayacağız. İçindeki gazı alıp bu gazı yakan motorda bunu kullanarak jeneratör mantığıyla gübrenin içindeki gazı yakarak elektriğe çeviriyor. Buradan çıkacak gübre ve atık malzeme, organik gübre olarak arazilerde ve tarlalarda çok güzel verim elde ediliyor. O organik gübreleri de kendi arazilerimizde kullanacağız ve etrafımızdaki çiftçilerimize paylaşacağız. Şu anda çiftliğimizde 3 bin adet büyük baş hayvanımız var. Buranın yüzde 60 kapasitesini karşılıyor ve çevremizdeki tavuk gübrelerini alıp burada değerlendireceğiz. Tavuk gübresi, artı büyük baş hayvan gübresi kullanarak bu işletmeyi yürüteceğiz" şeklinde konuştu.