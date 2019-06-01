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Tavşanlı'da 'Ümmet İftarı' programı

22 dakika önce

Tavşanlı'da 'Ümmet İftarı' programıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sivil toplum kuruluşları tarafından ümmet iftarı düzenlendi.

Tavşanlı'da 'Ümmet İftarı' programı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sivil toplum kuruluşları tarafından ümmet iftarı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlar orucunu simit, zeytin, hurma ve su ile açtı. İftarı organize edenlerden Tavşanlı İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Talha Kılınç, "Tavşanlı'da sivil toplum örgütler olarak Ramazan ayında bir birlikteliğimiz var. Milli ve manevi konularda birlikte hareket ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de ümmet adına bir program yaptık. Burada hep birlikte hemhal oluyoruz. Hep birlikte dua etmek ve onların yediklerini yemek için beraberiz. Rabbim hayırlara vesile kılsın" diyerek iftara katılan gönüllü sivil topum kuruluşları temsilcilerine ve halka teşekkür etti.
Alanı dolduran vatandaşlar akşam namazını birlikte kıldı.
Tavşanlı'da 'Ümmet İftarı' programı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Tavşanlı, Yerel
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