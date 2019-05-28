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Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, organize hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı. İlçe merkezi ve çevresinde çok sayıda adrese sabah 04.00 sıralarında 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si devlet memuru 16 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına ifadeleri alınmak üzere götürüldü. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:59 Kaynak: İHA
Kütahya, Uyuşturucu Ticareti, Tavşanlı, 3. Sayfa
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