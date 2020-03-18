Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa'dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı- Balıkesir Kavşağı uygulama noktasında durdurulan içerisinde O.Ç ve Ö.Ö isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 170 adet extasy hap, 25 gram Metanfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. O.Ç ve Ö.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA