Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa'dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı- Balıkesir Kavşağı uygulama noktasında durdurulan içerisinde O.Ç ve Ö.Ö isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 170 adet extasy hap, 25 gram Metanfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. O.Ç ve Ö.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:02 Kaynak: İHA

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