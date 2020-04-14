Tavşanlı'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir kavşağı üzerinde durduruldu. Şüpheli H.A., A.Ş. ve E.K.'nın içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 45 gram esrar ele geçirildi.



Şüpheli H.A., A.Ş. ve E.K. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek göz altına alındı.



Ayrıca sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet etmekten dolayı 9 bin 450 TL idari yaptırım cezası uygulandı. - KÜTAHYA