Tavşanlı'da vakfın mütevelli heyeti seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tavşanlı'da vakfın mütevelli heyeti seçildi - Son Dakika

Tavşanlı'da vakfın mütevelli heyeti seçildi

7 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın mütevelli heyeti seçildi.

Tavşanlı'da vakfın mütevelli heyeti seçildi, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın mütevelli heyeti seçildi.


Tavşanlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üye seçimi gerçekleştirildi.


Vakıf Mütevelli heyetinde 2020 faaliyet döneminde Vakıf ve Dernek temsilcisi olarak görev yapmak üzere İHH Tavşanlı Başkanı İbrahim Vehbi Atabay seçildi.


Sosyal Yardımlaşma Vakıf Mütevelli heyetine 2 muhtar üye yeniden seçildi. Mahalle muhtarı olarak Kuruçay Kocapınar köy muhtarı Ömer Akan ve Kayaarası köyü muhtarı Engin Ceyhan seçildiler.


İl Genel Meclisi üyelerinden de Osman Oral ve Muharrem Şayin görevlendirildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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