Tavşanlı'daki anız yangını, hayvanseverlerin ihbarıyla söndürüldü - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide çıkan anız yangını, hayvanları beslemek için sokağa çıkan bir grup hayvanseverin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavşanlı'da bir grup hayvansever, kısıtlama dolayısıyla aç kalan sokak hayvanlarını beslemek için bir araya geldi. Emet kara yolu Tepecik beldesi yakınlarında hayvanları besleyen grup dönerken, boş arazide anız yangınını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangını ihbar eden hayvanseverler, "Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Sokak hayvanlarını beslemekten döndüğümüz sırada dumanı gördük ve itfaiyeye haber verdik. Ot ve anız yangını can ve mal kaybına neden olmadı ancak arazide otlar arasında bulunan canlılar yandığı için anız yakılmamasını istiyoruz" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.