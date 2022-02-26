Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu

26.02.2022 12:15
Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı evin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı evin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Kütahya Caddesi'nde,bir binanın 2. katında Halil K.'ya ait evde yangın çıktı.Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belli olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu

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Tavşanlı, İtfaiye, Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu - Son Dakika


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