Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu

17.04.2022 13:03
Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akçaşehir köyünde, iftara yakın Murat Çetin'e ait evin çatı katında yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu
Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu

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Tavşanlı, Kütahya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu - Son Dakika
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