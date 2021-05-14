Tavşanlı'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çamalan köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Tavşanlı ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamalan köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline 5 orman işletme arazözü, Tavşanlı Belediyesine ait su tankerleri ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 5 dekar orman alanı zarar gördü. - KÜTAHYA