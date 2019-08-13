Tavşanlı'daki orman yangınında zarar gören bölge havadan görüntülendi
50 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:34 Kaynak: AA
İstanbul trafiğine UEFA Süper Kupa düzenlemesi! Bazı yollar trafiğe kapatılacak Son Dakika! MSB'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması: Altyapı kurulum çalışmalarına başlandı 16 yaşındaki çocuk av tüfeği ile 13 yaşındaki kuzenini vurdu Çarpma anı kamerada: Traktördeki baba, yük treninden kaçamadı