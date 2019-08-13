Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'daki orman yangınında zarar gören bölge havadan görüntülendi
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Tavşanlı'daki orman yangınında zarar gören bölge havadan görüntülendi

50 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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