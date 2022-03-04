Tavşanlı'daki yangın korkuttu - Son Dakika
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Tavşanlı'daki yangın korkuttu

04.03.2022 10:41
Tavşanlı'daki yangın korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın alt katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın alt katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi'nde, bir binanın alt katında İ.A.'ya ait mobilya tamir bakım üzerine çalışan işyerinde yangın çıktı. Çevreden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belli olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışması sonrası işyerinde maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

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Tavşanlı, Kütahya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'daki yangın korkuttu - Son Dakika


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