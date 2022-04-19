Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu - Son Dakika
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Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu

19.04.2022 12:05
Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu.

Edinilen bilgilere göre Ulu Cami Mahallesi, Ballar Sokakta bulunan Hüseyin Kocayörük'e ait iki katlı tarihi ahşap binada, saat 04.40'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sabah saatlerinde camiye gidenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm binayı saran alevlerin çevre binalara sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu
Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu
Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu
Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu

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Tavşanlı, Kütahya, Yangın, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavşanlı'daki yangında 2 katlı tarihi ahşap bina kül oldu - Son Dakika
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