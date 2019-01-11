Tavşanlı'dan Cinderes'e 2 Tır Yardım

Kütahya
'nın Tavşanlı
içesinde, 12 sivil toplum kuruluşunun düzenlediği kampanyada toplanan yardımlar, 2 tır ile Suriye
'nin Afrin
kentine bağlı Cinderes'e gönderildi.
Tavşanlı Belediyesi organizasyonuyla 12 sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, un, kuru bakliyat, gıda ve giysi toplandı.
Toplanan yardımları taşıyan 2 tır, Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törenin ardından Cinderes'e uğurlandı.
Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, törende yaptığı konuşmada, İlçe Jandarma Komutanlığında da görev yapan bir binbaşının 5 aylığına Suriye'ye gittiğini söyledi.
Binbaşının kendisine ulaşarak, Suriye'deki Türkmen köyleri için Tavşanlı halkından yardım istediğini belirten Güler, "Bunun için 12 sivil toplum kuruluşuyla yola çıktık. Duyarlı vatandaşlarımız da gerekli katkıyı sağladı." dedi.
Güler, Tavşanlı'nın bereketli yüzünü gösterdiğini dile getirerek, "Bugün Suriye'nin en azından kış şartlarında bizim gönderdiğimiz malzemelerle biraz sıcaklaşmasını sağladık. Kim bu konuda duyarlılık gösterdiyse Allah razı olsun. Cinderes'teki kardeşlerimiz de inşallah bizim gönderdiklerimizle biraz nefes alır, mutlu olur." diye konuştu.