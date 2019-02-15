Son Dakika Haberleri: Tavşanlı Gençlik ve Spor Kulübü'nün Taekwondo Başarısı

Tavşanlı Gençlik ve Spor Kulübü'nün Taekwondo Başarısı

1 saat önce

Tavşanlı Gençlik ve Spor Kulübü'nün 6 sporcusu, Kütahya'daki turnuvadan altın, gümüş ve bronz madalya ile döndü.

Tavşanlı Gençlik ve Spor Kulübü'nün Taekwondo Başarısı, System.String[]
Tavşanlı Gençlik ve Spor Kulübü'nün 6 sporcusu, Kütahya'daki turnuvadan altın, gümüş ve bronz madalya ile döndü.

Gerçekleştirilen turnuvada Amine Öztürk, Şevval Gizir, Ömer Ölmez altın madalya alırken, Yunus Emre Ölmez, Nur Ceren Kara gümüş madalya alırken, Hatice Yıldız bronz madalya ile ödüllendirildiler.

Elde edilen bu başarılar ile altın madalya sahibi sporcular Mart ayı içerisinde yapılacak olan grup yarışmalarında Kütahya'yı temsil edecekler.

Tavşanlı'dan 6 sporcu Yıldızlar ve Gençler Kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyalarını aldılar.

Tavşanlı Gençlik ve Spor Kulübü kıdemli antrenör 6. dan sahibi Erhan Yaşar, "Kütahya'da yapılan il seçmelerine 6 sporcu ile katıldık. Sporcularımız iyi bir başarı sergileyerek kategorilerinde kürsüye çıkarak madalyalarını aldılar. Altın madalya alan 3 sporcumuz önümüzdeki ay yapılacak olan Türkiye grup yarışmalarında ilimizi temsil edecekler. Sporcularımızın önümüzdeki ay yapılacak olan bölge yarışmalarında başarı elde etmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:40 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, Spor
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