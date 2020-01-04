Tavşanlı Göbel Gençlikspor'da köklü değişim - Son Dakika
Son Dakika Spor Tavşanlı Göbel Gençlikspor'da köklü değişim - Son Dakika Spor

Tavşanlı Göbel Gençlikspor'da köklü değişim

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de mücadele eden Göbel Gençlikspor, yaptığı transferlerle lige iddialı şekilde hazırlandı.

Tavşanlı Göbel Gençlikspor'da köklü değişim, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de mücadele eden Göbel Gençlik spor, yaptığı transferlerle lige iddialı şekilde hazırlandı.


Tavşanlı 2. Amatör'de köklü değişiklik ile sezona flaş transferle hazırlanan Göbel Gençlikspor futbolcularını tanıttı.


Kulüp Başkanı Mehmet Kocakır, iddialı bir takım kurduklarını belirterek, "Sponsor firmamızın desteği ile Bölgesel Amatör Lig'e çıkabilecek güçte bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Tüm kulüplerimize hayırlı olsun, hak eden kazansın . Geleceğe dönük güzel bir kadro kurduk. Hedefimiz Allah nasip ederse Bölgesel Amatör Lig" dedi.


Göbel Gençlikspor Teknik Direktörü Ercan Kuru, "2019 -2020 Futbol sezonu kulübümüze olduğu gibi gruptaki tüm kulüplere hayırlı olsun. 23 Aralık 2019 tarihinde Sezon açılış yemeğiyle sezon hazırlıklarına başladık. Haftada 2 veya 3 idman, hafta sonları hazırlık maçları şeklinde programımız var . 18- 19 Ocak 2020 tarihinde ise maçlar başlıyor. Lig'deki tüm takımlara başarılar dilerim. Göbel Gençlik Spor yeni bir yapılanma içerisine girdi. Yeni yönetim, yeni hedefler fair play anlayışı içerisinde saha içi ve saha dışında Tavşanlı spor camiasında örnek olmak istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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