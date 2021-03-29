Tavşanlı Karacakaş Göleti hizmete sunuldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapımı tamamlanan Karacakaş Göleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete sunuldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Karacakaş Göleti'nin açılışı yapıldı. Göletle 2 bin 380 dekar zirai arazinin sulanacağı belirtildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Temelden 26 metre yüksekliğe sahip ve 1 milyon 90 bin metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak. Bölgemizde yapılacak sulu tarımla birlikte tarlada verim artışı ve ürün çeşitliliği sağlanacak" diyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans ile katıldığı açılış töreninde, "Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet olarak hiçbir fark yoktur. Tarımsal sulama sistemlerini geliştirmemiz ve yenilememiz gerekiyor. Kayıp kaçak oranlarını mutlaka azaltmalıyız. Mevcut kaynaklarımızı da çok daha verimli kullanmalıyız. Suyun gücünü milletle buluşturmak amacıyla sadece su alanına yaptığımız yatırımların bedeli 255 milyar lirayı geçiyor. Ülkemize 600'ü baraj olmak üzere 897 yeni tesis kazandırdık. 81 vilayetimiz için İçme Suyu Eylem Planları hazırladık. Boğaz geçiş tüneliyle Asya ve Avrupa'yı dev su tüneliyle birleştirdik.26 adet yer altı barajı inşa ettik. 2023'e kadar tamamlanan yer altı baraj sayısını 150'ye yükselteceğiz. Su arıtma teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Su yönetiminde yetki çalışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir "Su Kanunu" hazırlıyoruz. Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla konuşuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz sürüyor. Bazıları bu gerçeklere gözünü kapatıyor. Biz "çiftçilere bakmadınız, onları unuttunuz" diyenlere resmi rakam veriyorum. Üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız" dedi.

Gölet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayırlı olsun' temennisi sonrası okunan dualar ve hep birlikte kurdele kesilmesiyle hizmete sunuldu. - KÜTAHYA