Son Dakika Haberleri: Tavşanlı Linyitspor, Bursa Yıldırımspor'a bileniyor
Son Dakika Spor Tavşanlı Linyitspor, Bursa Yıldırımspor'a bileniyor

Tavşanlı Linyitspor, Bursa Yıldırımspor'a bileniyor

2 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşma öncesi Ada Stadı'nda antrenman yaptı.

Tavşanlı Linyitspor, Bursa Yıldırımspor'a bileniyor, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşma öncesi Ada Stadı'nda antrenman yaptı.


TKİ Tavşanlı Linyitspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bursa Yıldırımspor maçına hazırlanıyor.


Teknik Direktör Erdoğan Sarıuşak yönetiminde bir araya gelen oyuncular, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Bursa Yıldırımspor maçına bileniyor. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı yapan Teknik Direktör Erdoğan Sarıuşak teknik taktikler verdi. Toplantının ardından oyuncular düz koşu, kondisyon, kısa paslaşma ve çift kale maç yaptı. - KÜTAHYA

Tavşanlı Linyitspor, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
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