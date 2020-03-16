Tavşanlı MYO'ya Hibrit Otomobil bağışı - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, Toyota Türkiye'nin bağışladığı hibrit otomobili teslim aldı.



Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A. Ş.'nin Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümü bünyesinde yer alan Otomotiv Teknolojisi programı ve yeni açılan Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programlarına eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere bağışladığı otomobil teslim edildi



Tavşanlı Yerleşkesinde düzenlenen teslim törenine Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Duran, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mehmet Özkaya, Öğr. Gör. Deniz Kaptan, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Akif Kunt, Dr. Öğr. Üyesi Haluk Güneş, Yüksekokul Sekreteri Ali Ayaz ve Otomotiv Teknolojisi programında öğrenim gören öğrenciler katıldı.



Törende bir konuşma yapan Müdür Doç. Dr. Cengiz Duran, söz konusu otomobilin Meslek Yüksekokullarına kazandırılması yönündeki katkılarından dolayı Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Öğr. Üyesi M. Akif Kunt ve Öğr. Üyesi Haluk Güneş'e teşekkür etti.



Öğr. Üyesi Kunt ise konu ile ilgili olarak Müdür Duran'a teşekkür ederek bölümlerinde yer alan programların ders uygulamaları konusunda çok önemli bir eğitim aracına sahip olduklarını ve önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında çok daha nitelikli teknik eleman yetiştireceklerini ifade etti



Tören sonunda, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Özkaya tarafından Kunt ve Güneş'e Teşekkür Belgesi sunuldu. - KÜTAHYA