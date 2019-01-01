Tavşanlı'nın Son Kore Gazisi Vefat Etti
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki son Kore gazisi Mehmet Ecevit, 88 yaşında vefat etti.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesindeki son Kore
gazisi Mehmet Ecevit, 88 yaşında vefat etti.
Gazi Ecevit için ilçedeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Yüksel Kara
, Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon komutanı Vekili Hava Piyade
Albay Şükrü Vuran, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy
'un kıldırdığı namazın ardından Ecevit'in cenazesi, askerlerin omuzunda götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:39 Kaynak: AA
AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi
Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı
AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi
"Alın Sizin Olsun" Deyip Yaralı Atını Yola Attı