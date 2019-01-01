Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'nın Son Kore Gazisi Vefat Etti

Tavşanlı'nın Son Kore Gazisi Vefat Etti

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki son Kore gazisi Mehmet Ecevit, 88 yaşında vefat etti.

Tavşanlı'nın Son Kore Gazisi Vefat Etti, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki son Kore gazisi Mehmet Ecevit, 88 yaşında vefat etti.

Gazi Ecevit için ilçedeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Yüksel Kara, Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon komutanı Vekili Hava Piyade Albay Şükrü Vuran, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy'un kıldırdığı namazın ardından Ecevit'in cenazesi, askerlerin omuzunda götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Kütahya, Tavşanlı, Kore, Güncel
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