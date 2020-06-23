Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde bir mahalle karantinaya alındı
Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde bir mahalle karantinaya alındı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi'nde, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sonucu Orta Mahalle karantinaya alındı.
Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde bir mahalle karantinaya alındı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi'nde, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sonucu Orta Mahalle karantinaya alındı.
Tepecik Beldesinde pandemi sürecinde vakaların artması nedeniyle Orta Mahalle Tavşanlı İlçe Jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı.
Mahalle giriş çıkışları yasaklanırken belediye hoparlöründen ve Jandarma araçları megafonları ile sokağa çıkılmaması uyarıları sık sık yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:13 Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika 00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 07:48 İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı