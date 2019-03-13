Tavşanlı Polisi, Aranan 41 Kişiyi Yakalayarak Adli Makamlara Teslim Etti
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 41 kişiyi yalayarak adli makamlara teslim etti.
Kütahya
'nın Tavşanlı
İlçesinde Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, aranan 41 kişiyi yalayarak adli makamlara teslim etti.
Edinilen bilgilere göre; haklarında adli makamlar tarafından çeşitli suçlardan 80 farklı dosyada yakalama kararı çıkartılarak, yakalama emri bulunan 41 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 22 şahıs yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 19 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
Adli makamlara sevk edilerek tutuklanan şahıslar arasında: 1 yıla kadar hapis cezası bulunan 6 şahıs, 1 ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 6 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar cezası bulunan 5 şahıs, Adli para cezasından hapis cezası bulunan 2 şahıs bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:06 Kaynak: İHA
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