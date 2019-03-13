Son Dakika Haberleri: Tavşanlı Polisi, Aranan 41 Kişiyi Yakalayarak Adli Makamlara Teslim Etti

Tavşanlı Polisi, Aranan 41 Kişiyi Yakalayarak Adli Makamlara Teslim Etti

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 41 kişiyi yalayarak adli makamlara teslim etti.

Tavşanlı Polisi, Aranan 41 Kişiyi Yakalayarak Adli Makamlara Teslim Etti, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 41 kişiyi yalayarak adli makamlara teslim etti.

Edinilen bilgilere göre; haklarında adli makamlar tarafından çeşitli suçlardan 80 farklı dosyada yakalama kararı çıkartılarak, yakalama emri bulunan 41 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 22 şahıs yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 19 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilerek tutuklanan şahıslar arasında: 1 yıla kadar hapis cezası bulunan 6 şahıs, 1 ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 6 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar cezası bulunan 5 şahıs, Adli para cezasından hapis cezası bulunan 2 şahıs bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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