Tavşanlı - Polyak Hafriyat Alanına 10 Bin Ağaç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yapısı bozulmuş hafriyat sahalarını doldurarak yeşillendiriyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile eskiden kömür ocağı olarak kullanılan Tavşanlı-Polyak hafriyat sahasını ağaçlandırılıyor.

2 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

2018 yılı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teslim edilen alanda ilk olarak dere ıslahı ve dolgu çalışması yapıldı. Çevreye pis bir koku salan dere ıslah edildi. Islah edilen derede iki etap şeklinde ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bölgeye 2018 yılı içerisinde 2 bin ağaç dikildi.

2 ETAPTA 10 BİN AĞAÇ

Tavşanlı-Polyak hafriyat sahası ikinci etabında bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar ekipleri tarafından 10 bin ağaç dikilecek. Bölgede ekipler tarafından devam eden çalışmalar kapsamında 800 fidan toprak ile buluşturuldu. 42 personelin çalıştığı dolgu alanına Toros Sediri,

Akağaç, Dış budak ve Ihlamur ağaçları ekilecek.

KENTİ GÜZELLEŞTİREN HAFRİYATLAR

Hızla büyüyen ve gelişen Kocaeli'nde inşaatlardan çıkan hafriyatlar, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla kentin güzelleştirilmesinde rol alıyor. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Kocaeli'nde uygun ve doğal yapısı bozulmuş alanlarda iyileştirme projeleri düzenleniyor. Bu alanlar hafriyatlarla doldurularak; doğaya, kent estetik yapısına ve kentin sosyal ihtiyaçlarına kazandırılıyor.