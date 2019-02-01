Son Dakika Haberleri: Tavşanlı Sydv Mütevelli Heyetinde Nöbet Değişimi

Tavşanlı Sydv Mütevelli Heyetinde Nöbet Değişimi

1 saat önce

Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinde değişime gidildiği bildirildi.

Tavşanlı Sydv Mütevelli Heyetinde Nöbet Değişimi, System.String[]
Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinde değişime gidildiği bildirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan birleşimde, 12 kişiden oluşan heyetin sivil kanadında yer alan dernekler ve vakıfların temsilcisi 10 yıldır görev yapmakta olan üye Ömer Akın'a, İl Genel Meclisinin görevlendirdiği üyelerden 4 yıldır görev yapan M.Necdet Ovacıklı'ya ve köy muhtarlarını temsilen 1 yıldır görev yapan İsaköy Muhtarı Hüseyin Demir'e, 3294 sayılı Kanun kapsamında karşılıksız olarak yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı Vakıf Başkanı Kaymakam Yüksel Kara tarafından teşekkür edilerek plaketleri verildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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