Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı


TÜBİTAK'ın her yıl düzenlemiş olduğu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, Bursa Bölge birincisi olan Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu öğrencileri hazırlamış oldukları proje ile birçok okulu geride bırakarak Türkiye Finallerinde üçüncü oldular ve böylelikle de hem okullarına hem de ilçeye büyük onur yaşattılar.


Tarih Alanında Tavşanlı'nın kültürel mirasına dair hazırladıkları "Değişen Sokak İsimleri ve Silinen Bellek - Tavşanlı Örneği" isimli projeleriyle bu sene toplamda 1224 Tarih projesi içinde önce Bursa Bölge Birinciliği alan öğrenciler Ankara'da yapılan ve 17 Tarih Finalisti bulunan Türkiye Finallerinde, akademisyenlerden oluşan TÜBİTAK Jürisi karşısında kendi projelerini savundular.


Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih öğretmeni Mesut Kocaman, "TÜBİTAK her sene lise öğrencileri arasında bilimi geliştirmeye dair önemli proje yarışmaları düzenliyor. Liseler arası yapılan bu yarışma gerçekten prestijli bir yarışma ve TÜBİTAK bu yarışmaya büyük önem veriyor. Çünkü juri üyeleri akademisyenlerden oluşuyor ve bu yarışmaya yüzlerce farklı illerden başvurular oluyor. Bizler ilk olarak Bursa bölge finaline davet edildik ve Bursa bölge şampiyonu olduk. Ardından ise Türkiye finallerine katıldık. Türkiye finallerinde de öğrencilerimiz yaptıkları çalışmayı juri karşısında savundular ve Türkiye üçüncülüğü elde ettiler. Bu derece ile öğrencilerimiz il ve ilçemizde gururumuz oldular. Proje ile tarih bilincinin geliştirilmesi, geçmişin geleceğe aktarılmasında kuşakların kullanılmasını önemsiyoruz. Nihayetinde projemizin adı 'Silinen bellek, silinen hafıza' idi. Yüz yıl öncesinden günümüze Tavşanlı'da çok ciddi değişiklikler olmuş. Mekanlar, isimler hafızalardan silinmiş. İşte bu kültürel miras alanında tekrar hafızamızın canlanması ve geleceğe aktarılması böyle bir proje ile ödül alması Tarih adına da bizleri mutlu etti" dedi.


Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ramazan Deniz ise, öğrencilerin güzel bir projeye imza attıklarını belirterek, "Şehirler bilindiği gibi insanların kimliğidir. Şehirlerin ruhu vardır ve bu ruhu yaşatmamız, kimliğimize sahip çıkmamız gerekir. Şehrimiz için önemli bir çalışma oldu. Bu nedenle Tarih öğretmenimiz başta olmak üzere öğrencilerimizi kutluyorum. Proejemize destek veren İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Türkiye, Kütahya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:28 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:36 İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı 12:04 Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
16:28
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
13:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 17:46:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]