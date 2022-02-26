Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor - Son Dakika
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Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor

26.02.2022 12:33
Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Dün de toplanan grup 2 evi ve bir kamyoneti ateşe vermiş, 2 evin de pencerelerini taşlamıştı. Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de üzerine yürüyen bir grup kadın, "Siz söndürün, biz yakacağız" demişti. Bugün ise evlerden birinin camları indirilerek içeriden alınan eşyalar sokakta ateşe verildi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat tarihinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga neticesinde Tarık Tanaç, S.Ö. isimli şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi darp neticesinde yaralanmış, 2 ev de kundaklanmıştı.

Dün ise mahallede tansiyon yeniden yükseldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, S.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evi ve bir kamyoneti ateşe verdi. Aynı zamanda şüpheliler, kundaklanan evin yanında bulunan 2 katlı evinde pencerelerini taş atarak kırdı, evde bulunan eşyalara da zarar verdi. Öte yandan, kime ait olduğu öğrenilemeyen bir başka minibüsünde ön camı taşlanarak kırıldı. İhbarla olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin de üstüne yürüyen bir grup kadın, "Siz söndürün, biz yakacağız" dedi. Polis ekipleri, müdahalede bulunarak grubu olay yerinden uzaklaştırdı, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bugün de olayla ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bu kez de evlerden birinin camları taşla kırılarak içeriden alınan eşyalar sokak üzerinde ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaptığı müdahaleyle yangını söndürdü. Öte yandan eşyaların ait olduğu evin boş olduğu, içeride yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor
Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor
Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor
Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor
Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor

YORUMLAR
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Çevik Kuvvet, İtfaiye, Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşantepe'de tansiyon düşmüyor - Son Dakika


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