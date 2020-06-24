Tavsiye etti Jeep kazandı - Son Dakika

Tavsiye etti Jeep kazandı

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, geçtiğimiz Eylül ayında başlattığı Jeep ödüllü tavsiye kampanyasının çekilişini gerçekleştirdi.

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, geçtiğimiz Eylül ayında başlattığı Jeep ödüllü tavsiye kampanyasının çekilişini gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve 40'tan fazla hediyenin dağıtıldığı çekilişte Jeep ödülünün sahibi ise Çorum'dan Erdoğan Dinç oldu.

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Eminevim'in, faizsiz Elbirliği Sistemi'ni tavsiye edenleri ödüllendirmek amacıyla başlattığı Tavsiye Edene Jeep Hediye kampanyasının çekiliş töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen ve çekiliş hakkı kazanan 14 bine yakın kişin online bağlantılarla izlediği büyük çekilişte 40'tan fazla ödül dağıtıldı. Bir adet Jeep Renegade'nin de içinde olduğu, Honda motor, Apple iPhone, Samsung 4k Ultra Hd Smart Led Tv, Playstation, Apple Ipad ve daha birçok hediyenin verildiği çekilişte merakla beklenen Jeep ödülünün sahibi ise Çorum'dan Erdoğan Dinç oldu. Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, ödül alan talihlileri tebrik ederek, bu sevinci yaşatabilmekten dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.


Elbirliği Sistemi Türkiye'ye kazandırılmış paylaşımcı bir finans modeli


Katılımcıların online takip ettiği çekilişin yapıldığı törende konuşan A. Sefa Üstün, Elbirliği Sistemi'nin konut ve otomotiv sektöründeki başarısı hakkında önemli bilgiler de paylaştı. Pandemiye rağmen iyi bir yıl geçirdiklerini dile getiren Üstün, bu dönemde Elbirliği Sistemi ile 10 bini aşkın teslimat gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Herkesin yararlanabileceği ve paylaşımcılığı esas almış bir finans modeli olan Elbirliği Sistemi, 2020 yılında yaşadığımız pandeminin etkilerini en az hisseden sektörlerden biri oldu. Temellerini kurucumuz merhum A. Emin Üstün'ün attığı ve bugün 30. yılımızı kutladığımız bu dönem, yatırımlarımızı sürdürdüğümüz, teslimatlarımız hız kesmeden devam ettirdiğimiz bir dönem oldu. Geçtiğimiz yıla kıyasla 10 bini aşkın teslimatla gerçekleştirerek teslimatımızı yaklaşık yüzde 10 artırmayı başardık."


Faizsiz ev ve araç alma başvurusu pandemiye rağmen yüzde 27 arttı


Yılın ilk 6 ayını da değerlendiren A. Sefa Üstün, "İnsanlarımız pandemi sürecinde de güven duydukları faizsiz Elbirliği Sistemi'ni tercih etti ve pandemi ile geçen bu dönemde sistemden yararlanmak isteyenlerin sayısı arttı. Yılın bugüne kadar ilk 6 ayında, ev ve araç sahibi olmak için firmamızı tercih edenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Yine aynı dönemde yaptığımız teslimatlarla Türkiye ekonomisine yaklaşık 1.2 milyar TL'lik katkı sunduk. Bu başarılarımızı yılın ikinci yarısına da taşımayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İstanbul, Eylül, Jeep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:05 Kaynak: İHA

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