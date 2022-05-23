Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım - Son Dakika
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Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım

23.05.2022 12:50

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Osman Çeribaş, kümeste gördüğü bir yumurtayı göktaşı zanneden adam panikledi. Oğlunu çağıran Çeribaş, "Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış" dedi.

Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna haber verdi.

Kümeste tavuğun altındaki yumurtayı gören adam panikledi: Korkup oğlumu çağırdım

"GÖKTAŞI SANDIM AMA YUMURTAYMIŞ"

En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı. Çeribaş, "Yumurtaları topluyordum. Bu yumurtayı farklı görünce korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım. Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış. Bir çöp yardımıyla yumurtayı tavuğun altından aldık. Sonra içeri götürdük inceledik, biz göktaşına benzettik ama göktaşı değilmiş yumurtaymış" dedi.

Kümeste tavuğun altındaki yumurtayı gören adam panikledi: Korkup oğlumu çağırdım
Kümeste tavuğun altındaki yumurtayı gören adam panikledi: Korkup oğlumu çağırdım
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yumurta, Şehit, Oğlum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım - Son Dakika
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