Tavuğun dönerciyi sandalyeden düşürmesi gülümsetti

Antalya'da dönerci Mustafa Aldemir'in dükkanının önüne gelen tavuk ile arasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Serik ilçesi Yeni Mahalle'de tavuk döneri satarak geçimini sağlayan Aldemir, arkadaşıyla dükkanının önündeki masada oturduğu sırada yanına bir tavuk yaklaştı.

Aldemir, oturduğu sandalye ve masanın altında gezen tavuğu görünce yakalamak istedi ve sandalyeden düştü.

Dönerci dükkanının güvenlik kamerasınca kaydedilen ve sosyal medyada da yayınlanan görüntü, izleyenleri güldürdü.

Görüntüleri izleyen bazı sosyal medya kullanıcılarının, "tavuğun intikamı" şeklinde yorumları dikkati çekti.

Yaşadığı komik anı gazetecilere anlatan Aldemir, panik atak rahatsızlığı bulunduğunu ve tavuğu bir anda görünce korktuğunu, yakalamak için hamle yaptığı sırada sandalyeyle birlikte yere yuvarlandığını anlattı.

Kendisini bir anda yerde bulduğunu belirten Aldemir, "Tavuk sürekli bu caddeye gelir. O anda yakalamak istedim. Dönerim de az kalmıştı. 'Köy tavuğundan bir döner yapalım' dedim. Tavuk devamlı buraya geliyor. Beni tehdit eder gibi bakıyordu. Bir boş anımı yakaladı ve beni tuş etti. Tavukla mücadelem sürecek. O, döner olmamak için inat ediyor." ifadelerini kullandı.